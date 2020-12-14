بعد ألمانيا.. هولندا تقرر ترحيل لاجئين سوريين من أراضيها

سلطت صحيفة هولندية في تقرير لها الضوء على مأساة شاب سوري مهدد بالترحيل من هولندا إلى اليونان.

وذكرت صحيفة "volkskrant كرانت" أن الشاب السوري "محمد" المقيم في مركز استقبال طالبي اللجوء في هولندا منذ شهر مارس / آذار الماضي يجب أن يعود إلى اليونان للحصول على تصريح إقامة.

ويقول "محمد" في تصريحات للصحيفة: "على حد علمي، لم أقدم أي طلب إقامة في اليونان على الإطلاق"، ويخشى أن ينتهي به المطاف في شوارع اليونان.

وأضاف محمد (26 عامًا)، عندما رسى قاربه المطاطي في اليونان القادم من تركيا لم تأخد الشرطة اليونانية بصمات أصابعه كالمعتاد عند قدوم اللاجئين ووعدته بأن هذا لن يؤثر على إجرائه في أي مكان في أوروبا.

لم تكن اليونان البلد الذي أراد محمد الاستقرار فيه مع زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار، وفقا لما نشره موقع "هولندا بالعربي".

ويضيف الشاب السوري أن رحلته إلى هولندا ما هي إلا محاولة لتأمين مستقبل عائلته. أنه لم يكن لديه النقود للسفر مع عائلتة إلى هولندا، لذلك سافر لوحده، لتتبعه زوجته وأطفاله لاحقًا الموجودون حاليًا في اليونان.

لكن يبدو أن هذه الخطة قد انتهت، بعدما استدعته دائرة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) في شهر أغسطس / آب الماضي لإجراء مقابلة، لكن تلك المقابلة كانت صدمة للشاب، حيث أعلمته دائرة الهجرة أن اليونان قد أعطته حق الإقامة على أراضيها.

وعلم "محمد" حينها أنه لم يعد بإمكانه الإعتماد على الحماية في هولندا، وبعبارة أخرى عليه أن يعود إلى اليونان.

يصف "محمد" ماحصل معه بالمفاجأة: كانت الأخبار بمثابة مفاجأة لي. لم يتم استدعائي مطلقًا لإجراء مقابلة أثناء إقامتي في اليونان، وعلى حد علمي لم أقدم طلبًا مطلقًا.

"محمد" القادم في صيف عام 2019 من مدينة الرقة السورية عليه العودة إلى اليونان.

ويذكر أن حوالي 90 ألف سوري وصلوا إلى هولندا بعد الحرب في سوريا تم منحهم إقامات لمدة خمس سنوات بشكل مبدئي من قبل مكتب خدمات الهجرة والتجنيس (IND) المسؤول عن متابعة طلبات اللجوء.

وتم منح تلك الإقامات بناء على الوضع الأمني العام في سوريا أو بناء على وضع فردي خاص لطالب اللجوء في حال كان معرضا للملاحقة من قبل نظام أو جيش الأسد.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أمس السبت أن الحكومة ستسمح بترحيل السوريين الى بلادهم بدءًا من العام القادم، وسط انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومدنية.

وقال نائب وزير الداخلية هانس غيورغ أنغيلكه، للصحافيين إن "الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام"، موضحًا أن الأمر يتعلق بمجرمين ومتورطين في أعمال تهدد الأمن الألماني.