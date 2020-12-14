تحركات عسكرية مكثفة للجيش التركي في محيط بلدة البارة جنوبي إدلب

كشفت مصادر محلية عن وجود حركة عسكرية مكثفة للقوات التركية في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ووفقًا للمصادر فقد أرسلت القوات التركية تعزيزات كبيرة إلى البلدة خلال الأيام الماضية تضم معدات ثقيلة وآليات عسكرية وهندسية متنوعة وكتلًا إسمنتية.

وأوضحت المصادر أن عدد الجنود الأتراك المتواجدين ضمن بلدة البارة أصبح يقارب الـ 350، بعد وصول رتل جديد ليلة السبت.

وأكدت المصادر أن الجيش التركي تمركز بعدة نقاط جنوبي بلدة البارة، في مناطق قريبة من نقاط التماس مع قوات الأسد، بعد تثبيت نقطة بين بلدتي البارة ودير سنبل.

الجدير ذكره أن القوات التركية باتت تشكل طوقًا عسكريًا حول منطقة جبل الزاوية، بالقرب من خطوط التماس مع قوات الأسد، تحسباً لأي عمل عسكري قد تشنه روسيا والنظام.