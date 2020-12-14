نظام الأسد يبطش بعدد من كبار ضباطه العلويين

أكدت مصادر إعلامية موالية، أن نظام الأسد أوقف مؤخرًا عددًا من الضباط العلويين، ووضع يده على أملاكهم الكائنة في ريف دمشق.

ونشرت الإعلامية الموالية، فاطمة علي سلمان، خبرًا على صفحتها الشخصية؛ مفاده قيام نظام الأسد باعتقال ثلاثة ضباط؛ ينحدرون من منطقة الساحل السوري بتهمة السرقة.

وأضافت الإعلامية الموالية أن دوريات النظام أوقفت العقيد منذر علوش وثلاثة من أبنائه، بينهم ضابطان، بتهمة استغلال المنصب بالكسب غير المشروع.

وأوضحت "سلمان" أن دوريات النظام أغلقت بمادة الشمع الأحمر المنزل "الفيلا" التي يقيمون بها في بلدة يعفور بريف دمشق.

وظهر من تعليقات المتابعين في عدة صفحات أن "علوش" كان متهمًا منذ فترة سابقة بقضايا فساد كبيرة؛ لم تثبت إلا في وقت قريب، ما دفع إلى اعتقاله مع أبنائه.

وتعرض عدد من الأشخاص المقربين من نظام الأسد مؤخرًا لملاحقات أمنية وحجز أموال، وعلى رأسهم رجل الأعمال المشهور وابن خال الأسد، رامي مخلوف، حيث إن النظام بات يسعى خلال الآونة الأخيرة لتجميل صورته أمام الموالين بزعم أنه يلاحق رؤوس الفساد في نظامه.