سر اختفاء "بوتين" في مخبأ سري خوفًا من قاتل فتاك يلاحقه

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يختفي في مخبأ سري خوفًا من قاتل فتاك يلاحقه ولا يظهر حتى إلى أقرب موظفيه.

وذكر الفيلم الوثائقي "الفيروس الخطير.. السنة الأولى" من إخراج الصحفية الروسية نائلة عسكر زاده، أن الرئيس الروسي "بوتين" يقيم في مخبأ سري خوفًا من كورونا؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف صحة هذه الأنباء، بقوله: "كلا.. (بوتين) يقيم في (مقره بضواحي موسكو) نوفو-أوغاريوفو، حيث يعيش".

وأضاف "بيسكوف": "بل وكثيرًا ما يعمل هناك، ومن هناك يصل إلى الكرملين، ومن هناك أيضًا يقوم برحلاته الجوية، وإن كان يتمنى أن يقوم بها أكثر".

وعندما سئل عما إذا كان رئيس الدولة يخضع لفحوصات كورونا بشكل يومي، كشف "بيسكوف" أن بوتين "يجري الفحوصات بقدر ما تتطلب سلامة رئيس الدولة ذلك، بلا زيادة ولا نقصان".

وختم المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن لدى "بوتين" أطباء وأخصائيين في الأوبئة وخبراء يعدون جداول نشاطات رئيس الدولة من وجهة النظر الطبية.