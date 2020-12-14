بعد عامين.. صدمة بشأن مكان العثور على فتاة عقب اختفائها في ريف حمص

انتشلت فرق الدفاع المدني جثة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا من بئر مهجور بإحدى المزارع في ريف حمص الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الفتاة المقتولة التي عثر على جثتها في البئر، مضى على اختفائها في ظروف غامضة، أكثر من سنتين.

ونقلت المصادر عن الطب الشرعي أن الفتاة المغدورة تعرضت للطعن بآلة حادة في منطقة الصدر والبطن والحوض.

كما أفاد الدفاع المدني بأن أهل الفتاة المقتولة تعرفوا عليها وذلك بعد الكشف على جثتها ومعاينتها.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق حيث كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والخطف والتحرش والاغتصاب وعادة ما يكون بعض عناصر أو ضباط النظام ضالعين في هذه العمليات.