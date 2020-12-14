أغرب تبرير كوميدي من "نظام الأسد" بشأن الطوابير والزحام على محطات البنزين في دمشق

أطلق أحمد نابلسي، نائب محافظ دمشق التابعة لـ"نظام الأسد"، أغرب تبرير كوميدي بشأن الزحام والطوابير على محطات البنزين في دمشق ومناطق سيطرة النظام السوري.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "نابلسي، أن "الحالة النفسية وشعور المواطن بقرب نفاذ مادة البنزين إثر رؤيته لأرتال السيارات أمام محطات الوقود، تجعله يقف في طوابير طويلة ويتسبب في أزمة ازدحام".

وأضاف: أن "هنالك 12 محطة عامة و15 محطة خاصة ومحطتان لبيع بنزين الأوكتان 95 في دمشق"، مؤكدًا أن هذه المحطات لا تغطي حاجة قاطني المدنية.

وكانت مدينة حلب قد شهدت ازدحامًا مماثلًا أمام محطات الوقد، حيث فسر محافظ حلب هذا الازدحام بتزامنه مع العطلة وبداية الشهر وافتتاح البطاقة الذكية.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أن الأهالي عبروا عن قلقهم وتخوفهم من تجدد أزمة المحروقات في كبرى المدن السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، خاصة بعد دخول فصل الشتاء وحاجة الناس لمازوت التدفئة.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية، بالتزامن مع انتشار الفقر والبطالة بصفوف الأهالي هناك.