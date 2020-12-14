بعد زيارة "المقداد" إلى إيران.. "نظام الأسد" يعين سفيرًا جديدًا في طهران

عيَّن "نظام الأسد"؛ سفيرًا جديدًا له في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد فترة قصيرة من زيارة المقداد إلى إيران.
وأفاد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الفارسية، بتسلمه أوراق اعتماد شفيق ديوب كسفير لـ"نظام الأسد" في إيران.
وكان وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد قد زار العاصمة طهران خلال الأيام القليلة الماضية في أول جولة خارجية له والتقى بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
يشار إلى أن الأسد، عين فيصل المقداد وزيرا للخارجية في نظامه، خلفا للوزير السابق المتوفي، وليد المعلم.
يذكر أن تحركات "الأسد" ونظامه الأخيرة تجاه إيران أثارت قلق وحفيظة موسكو، التي تسعى لبسط هيمنتها ونفوذها على النظام السوري على حساب طهران.
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