هكذا كانت ردة فعله.. ناشط سوري يواجه أحد جلادي الأسد الذي أشرف على تعذيبه في أوروبا

ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن ناشطاً سورياً التقى وجهاً لوجه مع أحد جلادي نظام الأسد، الذي أشرف على سجنه وتعذيبه داخل أقبية المخابرات لعقد من الزمن، في أوروبا. ونشرت الصحيفة تقريراً للكاتبة "إيما كراهام هاريسون" أوضحت خلاله كيفية التقاء المعارض السوري، أنور البني، الذي نذر حياته للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده، بجلاده داخل متجر تركي في العاصمة الألمانية "برلين". وأضافت أنه وبعد وصول البني إلى ألمانيا بشهرين وجد نفسه وجهاً لوجه، داخل متجر تركي في برلين، مع الرجل الذي استجوبه وأودعه السجن قرابة عشر سنوات. وأوضحت "هاريسون" أن البني تعرض للسجن بعد دفاعه عن حقوق الإنسان في بلده لأكثر من ثلاثة عقود، وهو ما سبب مضايقات لنظام الأسد. ويروي التقرير عن البني أنه التقى بجلاده حينما كان في المتجر التركي ببرلين، وكانت زوجته برفقته، فأسر في أذنها أنه يعرف ذلك الشخص لكنه لم يستطع تذكر مكان التقائهما، إلى أن مضت أيام وأخبره صديق له بوجود، أنور رسلان، في مخيم "مارينفلد". ولم تشفع المعرفة السابقة وسنوات الدراسة التي أمضياها في دراسة القانون، رغم فارق السن، للبني في سجنه، وافترق هو ورسلان في الطريق، أحدهما مع النظام والآخر مع المعارضة، بحسب المقال. ويضيف البني، الذي أكمل مشواره النضالي ضد الأسد في ألمانيا، أنه لا يكره رسلان لشخصه، لكن كرهه ينصب على النظام نفسه. وأوضحت الكاتبة أن الأمر أصبح عكسياً بعد هذا اللقاء، فرسلان خضع للسجن ليمثل أمام القضاء الألماني، والبني يسعى لمساعدة النيابة العامة الألمانية في جمع معلومات حول مرتكبي الجرائم في سوريا. وقد أدلى البني خلال شهر حزيران الفائت بشهادات وتفاصيل عن الأهوال التي تحدث في سجون النظام وغرف التعذيب التي عاينها بنفسه، وأعلن أنه ليس لديه قضية شخصية مع أحد وأن هدفه إقرار العدالة. وتشير الصحيفة إلى أن رسلان هو أول شخص من نظام الأسد يمثل أمام المحاكم الغربية بتهم تعذيب وقتل سجناء، وأن البني ساهم في العثور على شهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم الألمانية. ووفقاً للتقرير فإن رسلان متهم بإشاعة الرعب عبر ممارسة عدد من أصناف التعذيب كالصعق الكهربائي والضرب والاعتداء الجنسي طوال قرابة سنة ونصف أمضاها في تعذيب المعتقلين بداية الثورة السورية، قضى خلال فترة بقائه في منصبه 58 شخصا تحت التعذيب، وعذب خلالها ما يزيد عن 4000 سجين. ورأت الصحيفة أن هناك بصيص أمل في محاكمة نخب النظام والضباط المتورطين بالجرائم داخل سوريا، إلا أنها استبعدت محاكمة بشار الأسد وزبانيته داخلياً لكون سوريا ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية. ويعتبر أنور البني أحد أبرز معارضي نظام الأسد الذين تعرضوا للاكتواء بنار السجون والجلادين داخل معتقلات النظام، وهو مسيحي، من مواليد مدينة حماة عام 1959، محامي وناشط سوري في مجال حقوق الإنسان.