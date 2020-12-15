انقلاب كردي سرياني آشوري على بشار الأسد

شهدت مناطق شمال شرقي سوريا، انقلابًا كرديًّا سريانيًّا آشوريًّا على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد خطابه الأخير في جامع العثمان بدمشق، الذي همش فيه المكونات السورية غير العربية.

وأصدرت الإدارة الذاتية بيانًا أدانت فيه خطاب الأسد وخصوصًا إنكاره التنوع الموجود في سوريا، معتبرة أن ذلك لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الانفتاح الواجب توفره لدى جميع الأطراف التي تزعم أنها حريصة على مصلحة سوريا أرضًا وشعبًا.

وأضافت أن حديث "الأسد" عن العروبة وتجاهله لباقي المكونات لا ينسجم مع المتغيرات المطلوبة في البلاد، ولا مع الجهود الجديدة لإعادة بناء سوريا، وهو إنكار لبقية مكونات الشعب السوري. واستغرب بيان الإدارة الذاتية أنه بعد كل القتل والدمار والاحتلال والتشريد لا يزال هناك من يؤمن أن هذه السياسة ستحقق حلاً للقضية السورية.

من جهة أخرى، رفضت "المنظمة الآشورية السريانية" و"حزب الاتحاد السرياني"، عبر بيان رسمي، خطاب بشار الأسد، معتبرين إياه مواصلةً لإثارة الفتنة بين مكونات الشعب السوري والقضاء على التنوع لاستمرار التحكم بالمجتمع.

ورأى الحزب أن تصريحات رئيس النظام مهينة للسريان والآشوريين ولعموم سورية، وناشد الأقلية السريانية والآشورية وكل مؤسسات الطائفتين للوقوف صفًّا واحدًا للدفاع عن هويتهم وحقوقهم المسلوبة.

وكان بشار الأسد ألقى كلمةً في جامع العثمان في دمشق، خلال اجتماع لوزارة الأوقاف التابعة لحكومته، الأسبوع الفائت، أكد خلاله أن "سوريا هي بلد كان قبل الإسلام مسيحيًا يتحدث السريانية ويكتب بالسريانية وأتت الغزوات من الجنوب غزوات إسلامية عربية وأتت اللغة العربية لتلغي اللغة السريانية.. العرب كعرق واللغة العربية والإسلام كدين.. فالعرب متواجدون في هذه المنطقة في بلاد الشام عشرة قرون قبل الميلاد... ".