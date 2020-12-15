فتاتان تقيمان علاقات مشبوهة مع شبان أغنياء في دمشق لاستدراجهم وخطفهم

ذكرت مصادر موالية قيام فتاتين في العاصمة السورية دمشق، بإقامة علاقات مشبوهة مع شبان من عوائل غنية لاستدراجهم وخطفهم لمفاوضة ذويهم على مبالغ مالية.

وأكدت المصادر أن الفتاتين تنشطان في مدينة قارة بريف دمشق، حيث أنهما تقومان باستدراج شبان أثرياء لأماكن مجهولة بهدف مفاوضة أهلهم على مبالغ مالية كبيرة لإطلاقهم.

ونشرت صفحة وزارة الداخلية التابعة للنظام على "فيس بوك" أنها قبضت على الفتاتين، واعترفتا بقيامهما بالتخطيط لخطف عدد من الشبان عن طريق إقامة علاقات مشبوهة معهم، وبأعمال سحر وشعوذة، وأن لديها أدوات خاصة بذلك.

ونشطت عمليات الخطف مؤخرًا في دمشق وريفها بقصد طلب الفدية، حيث شهدت بلدات زاكية وخان الشيح وكناكر بريف دمشق الغربي، خلال الأشهر الماضية، عمليات تشليح وخطف وسرقة، قامت بها عصابة مكونة من عدة أشخاص يعتقد تبعيتهم للنظام، كان تقوم بإيقاف المارة على أطراف البلدات المذكورة وسرقة كل يحملون من ذهب ومال وهواتف، بحسب موقع "زمان الوصل".

الجدير ذكره أن مناطق سيطرة الأسد تعاني انتشارًا غير مسبوق لجرائم الخطف والسرقة، وخصوصًا في مناطق الجنوب السوري، درعا والسويداء، والعاصمة دمشق، وذلك بالتزامن مع أزمات عدة تعصف بالبلاد في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور.