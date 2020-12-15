إجراء مفاجئ من السعودية تجاه نظام الأسد هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

اتخذت المملكة العربية السعودية إجراء هو الأول من نوعه تجاه نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية قبل نحو 10 سنوات.

وسمحت السلطات السعودية باستئناف الرحلات الجوية مع نظام الأسد بعد انقطاع الحركة الملاحية لنحو 10 أعوام.



وأعلنت شركة أجنحة الشام للطيران التابعة للنظام ، يوم أمس الأحد، في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك عن وصول أول رحلة جوية قادمة من الرياض.



وقالت الشركة في منشورها: "وصول رحلتنا القادمة من الكويت إلى دمشق اليوم وعلى متنها الركاب القادمين من الرياض".



يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قطعت رحلاتها الجوية إلى سوريا منذ اندلاع المظاهرات ضد نظام الأسد سنة 2011.



يذكر أن السعودية سمحت مؤخرًا لشاحنات البضائع القادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد عبر الأراضي الأردنية بالدخول إلى أراضيها، وذلك بعد استئناف الحركة التجارية بين الأردن ونظام الأسد عن طريق معبر نصيب الحدودي.