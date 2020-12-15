حواجز نظام الأسد تضيق الخناق على المدنيين في دمشق ومحيطها

تتعمد حواجز ميليشيات النظام السوري في ريف دمشق مضايقة المارة من خلال التشديد الأمني المبالغ فيه بالإضافة إلى فرض إتاوات مالية.



وقالت مصادر إعلامية محلية إن حواجز ميليشيات النظام المتمركزة على الطريق الواصل بين الغوطة الشرقية والعاصمة دمشق تقوم بتشديد أمني مبالغ فيه بالإضافة إلى فرض إتاوات على أصحاب السيارة، ومنع مرور كل من يرفض الدفع.



وذكرت المصادر أن حاجز جسر ضاحية الأسد الواصل بين الغوطة الشرقية ودمشق فرض الإتاوات على السيارات الخاصة وحافلات النقل العام منذ أيام وحتى اليوم، مشيرة إلى أن قيمة الإتاوات 500 ليرة سورية مع تفتيش دقيق للسيارة والمدنيين.



وأشارت المصادر إلى أن حاجز الموارد التابع للمخابرات الجوية يقوم بالتضييق على المدنيين من أبناء الغوطة الشرقية وخاصة أبناء مدينة دوما، حيث أنه يجبرهم على الانتظار لوقت طويل على الحاجز مع عمليات تفتيش كاملة ودقيقة.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الأهالي وذلك بسبب البطالة وتفشي الفقر بالإضافة إلى فرض "الأسد" قبضة أمنية دموية عطلت حياة السكان وزادت من معاناتهم في تحصيل لقمة عيشهم.

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