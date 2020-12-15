زفت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، بشرى سارة للسوريين المتواجدين على الأراضي التركية. وأفادت تلك الوسائل بأن السوريين المتحصلين على الجنسية التركية يمكنهم السفر لعدة دول بواسطة الهوية فقط دون الحاجة لجواز السفر.



وبحسب المصادر ذاتها تشمل هذه الدول أذربيجان وأوكرانيا حيث يمكن السوريين الدخول إليها بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.



كما يمكنهم الدخول كذلك إلى جورجيا وبدون تأشيرة لمدة عام وإلى جمهورية شمال قبرص التركية، مشيرة إلى أن جواز السفر الذي يحتوي على ختم دخول وخروج لجمهورية شمال قبرص التركية فلا يمكنهم الذهاب به إلى اليونان.



وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات التي تعتمدها الدول آنفة الذكر، من شأنها أن تساعد السوريين وتقلل من معاناتهم فيما يخص السفر.



يذكر أن تركيا تستضيف 3 مليون و624 ألف لاجئ سوري بحسب آخر إحصائية رسمية، يتركز أغلبهم في اسطنبول وغازي عنتاب وأنطاكيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة للسوريين في تركيا.. هذه الدول يمكنهم السفر إليها بدون جواز سفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.