مناقشة رسالة دكتوراه في الاقتصاد الزراعي للطالب محمد الأحمد بمدرج كلية الطب بجامعة إدلب

قراءة أقيم على مدرج كلية الطب في جامعة إدلب مناقشة علنية لرسالة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي بعنوان " دراسة اقتصادية لمحددات التنمية الزراعية في محافظة إدلب " وذلك أمام لجنة الحكم وحاز الطالب على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز

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