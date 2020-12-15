بريطانيا تتخذ قرارًا كارثيًا بحق اللاجئين وعائلاتهم

كشفت صحيفة "الغارديان"، يوم أمس الأحد، عن اتخاذ السلطات البريطانية قرارًا كارثيًا فيما يخص ملف لمِّ شمل الأطفال اللاجئين بعائلاتهم في المملكة المتحدة.



وقالت الصحيفة إن السلطات الفرنسية أبلغت الأطفال غير المصحوبين ببالغين والموجودين على أراضيها بضرورة التخلي عن الأمل في لم شملهم مع عائلاتهم في بريطانيا.



وأضافت أنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأت السلطات الفرنسية، بعد مناقشات مع وزارة الداخلية البريطانية، بإخبار الأطفال والعائلات أنهم لا يمكنهم التقدم بطلبات للمّ الشمل في المملكة المتحدة.



وذكرت الصحيفة أن اتخاذ بريطانيا لمثل هذا القرار قد يؤثر سلبًا على القاصرين في مخيمات اللاجئين باليونان المؤهلين للمّ الشمل، مشيرة إلى أن ذلك سيجبرهم على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر من أجل الوصول إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة.



وأفادت "بيث جاردينر سميث"، الرئيس التنفيذي لجمعية "Safe Passage" الدولية الخيرية، التي تساعد في نقل القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المملكة المتحدة، بأنه تم ترك الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في أوروبا بمجرد وعود منكوثة وآمال متبددة في لم شملهم بعائلاتهم في المملكة المتحدة.



وأردفت أن إبعاد الأطفال اليائسين عن عائلاتهم بسبب تقاعس الحكومة والفشل في التعاون الدولي، هو أمر مدمر لهم.

هذا وشددت الجمعية الخيرية على ضرورة اتخاذ السلطات البريطانية إجراءات فورية لحل المشكلة والتعاون مع فرنسا والاتحاد الأوروبي للمساعدة في لم شمل الأطفال بعائلاتهم.



يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أخبر البرلمان في عام 2019 أنه "ملتزم بضمان استمرار المملكة المتحدة في استقبال الأطفال غير المصحوبين بذويهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.