قريبًا.. تشكيل عسكري جديد في إدلب يحظى بدعم الولايات المتحدة

كشف الناشط السياسي السوري، أحمد غنام، عن قرب ظهور تشكيل عسكري جديد في إدلب يحظى بدعم وتأييد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "غنام" في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": إن "الساعات القادمة قد تشهد ظهور تشكيل عسكري جديد في الشمال السوري المحرر برعاية أمريكية".

وأضاف: أن "هنالك تجمعات متعددة للمعارضة ستظهر خلال الساعات والأيام القادمة، تختلف في قوتها من الناحية العددية وقوة التأثير الدولي".

وأشار الناشط السياسي إلى أن "معظمهم يحمل هموم الثورة ويرفض أداء المعارضة الحالية الممثلة بالائتلاف واللجنة الدستورية".

وأكد أن "هذه التجمعات تم الإعداد لها بصمت ودون ضجيج في واشنطن عاصمة القرار الأمريكي، وسيكون لهذا التجمع كلمته القوية داخل دهاليز السياسة الأمريكية؛ مرجحًا حدوث انقلاب في هيكلية المعارضة السورية.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن كلام "غنام" غير واقعي ومجانب للصواب، معتبرين أن هذا الأمر مستبعد.

يذكر أن حكومة الانقاذ السورية تمكنت في الآونة الأخيرة من توحيد جهود المؤسسات المدنية في المحرر، وإرساء الأمن والاستقرار بمناطق إدلب لضمان سير الحياة الطبيعية للأهالي.