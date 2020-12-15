بعد العقوبات الأمريكية.. "أردوغان" يوجه طلبًا عاجلًا إلى الأتراك

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين؛ طلبًا عاجلًا إلى الشعب التركي وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد بلاده.
وحث "أردوغان" مواطنيه لتحويل مدخراتهم إلى الليرة، مؤكدًا أن بلاده تعمل لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات "ملائمة" للأسواق.
وتأتي دعوة أردوغان وسط تهافت الأتراك على شراء العملات الصعبة بمستويات قياسية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال "أردوغان" في كلمة ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء: إنه "سيقدم إلى البرلمان إصلاحات اقتصادية وقضائية بعد انتهاء محادثات الميزانية"، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي في الأصول التركية.
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15 في المئة لاحتواء هبوط قياسي لليرة وتضخم يزيد على 10 في المئة.
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