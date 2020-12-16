بينهم رتبة عالية.. مصرع عدد من الضباط العلويين في جيش الأسد بحوادث متفرقة

نعت صفحات موالية لنظام الأسد، خلال الساعات الماضية عددًا من الضباط العلويين، بينهم ضابط برتبة عالية، في حوادث متفرقة.
وذكرت "صفحة اللاذقية وطرطوس"، وصفحة "بعرين الأسد" على موقع "فيس بوك" أن العميد الركن المظلي، محمد يوسف منصور، توفي بمرض لم تسمه، وسط غموض يلف الحادثة. وينحدر "منصور" من منطقة عين الكروم في السفح الشرقي للجبال الغربية التابعة لمحافظة حماة، والواقعة على الأطراف الغربية لسهل الغاب.
كما نعت صفحة "طرطوس 24" الملازم أول محمد عارف الأحمد من قرية القصر بريف مصياف شرقي حماة، دون أن تفصح عن مكان مقتله.
ونشرت الصفحات نبأ مقتل الملازم، علي أحمد بشير، في قصف على مقره العسكري بريف إدلب، وهو من قرية القرامة في منطقة البهلولية بريف اللاذقية.
الجدير بالذكر أنه سجل مقتل ووفاة تسعة ضباط برتب كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يرجح ناشطون أن يكون بعضهم قضى بتصفيات داخلية، عبر حملة التصفيات التي ينفذها النظام للتخلص من الضباط الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين ولديهم معلومات عن هذا الملف.
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