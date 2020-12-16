نظام الأسد يشن هجومًا عنيفًا على بريطانيا ويحملها مسؤولية الأزمة السورية

شنَّ نظام الأسد هجومًا غير مسبوق على بريطانيا، واتهمها بالمسؤولية عن استمرار الأزمة السورية، وبتقديم الأموال الطائلة لتشويه صورته أمام العالم.

ونقلت وكالة "سانا" الموالية تصريحًا لوزير الخارجية والمغتربين في نظام الأسد، تحدث فيه عن استغراب نظامه مما أسماه النفاق والادعاءات الكاذبة وتشويه الحقائق من قِبل المبعوث البريطاني "جوناثان هارغريفز" بخصوص الوضع الإنساني في مناطق النظام.

واتهم الوزير التابع للنظام بريطانيا بالتسبب في معاناة السوريين عن طريق المشاركة بسفك الدماء من خلال الدعم غير المحدود للمجموعات "الإرهابية"، بحسب زعمه.

وأضاف أن بريطانيا تعيق جهود مكافحة الإرهاب والتحركات التي تسعى للخروج من الأزمة بأوامر من سيدتها أمريكا، وبتقديم المليارات لتشويه صورة نظام الأسد وتأجيج الحقد، وإعاقة إعادة الإعمار.

وأوضح الوزير أن بريطانيا لا تؤيد عودة الأمور إلى طبيعتها في سوريا، وما يؤكد ذلك هو عدم مشاركتها في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين الذي تم عقده في دمشق مؤخراً.

ورأى مسؤول النظام أن بريطانيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين، والتي تستوجب محاسبتها على الجرائم بحق الشعب السوري، وأن المسؤولين البريطانيين لا يمتلكون مصداقية في الحديث عن الوضع الإنساني.

وكان المبعوث البريطاني الجديد الخاص بسوريا، أكد أمس، بعد استلامه لمنصبه الجديد، أنه لا بد للانتهاكات المروعة للقانون الإنساني والدولي، وقانون حقوق الإنسان في سوريا أن تتوقف تمامًا، موضحًا أن بلاده ستتخذ كل ما بوسعها لأجل محاسبة نظام الأسد وأنصاره على تلك الفظائع التي ارتكبت بحق الشعب السوري.

وجاءت تصريحات المبعوث الجديد بعد تصريحات لسلفه "مارتن لنغدن" ذكر فيها أن سوريا أصبحت على حافة الهاوية، ومهددة بوعكة سياسية كبيرة، ووصف ما يجري للشعب السوري بـ "وصمة العار".