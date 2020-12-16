تصريح لـ"نظام الأسد" يظهر تحديه للأوامر الروسية بالابتعاد عن إيران

أشاد سفير نظام الأسد الجديد في طهران، شفيق ديوب، أثناء تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالدعم الإيراني للنظام في سوريا.

وقال "ديوب" إنه يثمن دعم إيران وحكومتها للشعب السوري في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن سوريا مازالت في حالة حرب ضد الإرهاب والاحتلال -على حد زعمه-.

وعبر "ديوب" عن شكره للحكومة الإيرانية فيما وصفه إحلال السلام والاستقرار الكاملين في سوريا وعودة اللاجئين.

يشار إلى أن هذا التصريح الدبلوماسي هو الثاني من نوعه الذي يطلقه نظام الأسد تجاه إيران خلال شهر، حيث بالغ النظام في الثناء على إيران ودورها في سوريا متناسيًا الدور الروسي.

هذا وأفاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن بلاده ستواصل جهودها لإرساء الاستقرار والسلام بشكل كامل بسوريا في إطار مفاوضات أستانا -على حد تعبيره-.

يذكر أن صحيفة "نيزافيسمايا غازيتا" الروسية، نشرت تقريرا تحت عنوان "مصيدة تعدّها دمشق وطهران لموسكو"، انتقدت فيه العلاقة الحميمية بين نظام الأسد وإيران.