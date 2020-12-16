شاهد.. استهداف مطعم سوري في إسطنبول بالرصاص الحي

أفادت مصادر إعلامية تركية بأن مجهولين شنوا هجومًا مسلحًا، اليوم الثلاثاء، على مطعم في مدينة إسطنبول يملكه شخص سوري.

وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين يعتقد بأنهم سوريان استهدفا بالرصاص، فجر اليوم، مطعمًا يملكه سوري في منطقة "بيوغلو".

وذكرت المصادر أن نفس المطعم تم استهدافه من قبل مجهولين بالرصاص الحي منذ عشرة أيام، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

وأردفت المصادر أن هذا الاستهداف أسفر عن خسائر مادية لافتة إلى أن الشرطة التركية جاءت إلى مكان الحادثة وشرعت في التحقيق وتسيير دوريات أمنية في المنطقة.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 مليون و624 ألف شخص سنة 2020 بزيادة 50 ألف لاجئ عن العام الفائت، يتركز أغلبهم في إسطنبول وأنطاكية وغازي عنتاب.