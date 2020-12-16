أول تصريح للمبعوث البريطاني الجديد حول الحل في سوريا بشأن استخدام الحل العسكري 

أطلق المبعوث البريطاني الجديد إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، تصريحات حول سبل الحل وإحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وقال "هارغريفز" في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "تويتر": "أبدأ من اليوم عملي كممثل خاص للمملكة المتحدة إلى سوريا، شاهدت بنفسي كيف أنّ هذا الصراع الخطير في سوريا هو مأساة إنسانية كبيرة قبلَ أي اعتبار آخر، وذات آثار مدمّرة على العديد من المواطنين السوريين.

وأضاف: "يستمر النزيف البشري في التسارع بلا توقّف أو تؤدة، ومع حلول فصل الشتاء القاسي، تزداد ندرة الغذاء والوقود في الداخل السوري مع ارتفاع التكاليف"، مؤكدًا أنه ليس من الآمن حتى الآن الإقدام على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وذكر "هارغريفز" أن بلاده ستواصل لالتزامها بمساعدة اللاجئين السوريين في كلٍّ من تركيا، والأردن، ولبنان وغيرِ ذلك من المجتمعات الأخرى المضيفة لهم، مشيرًا إلى أنه لا حل عسكري للحرب في سوريا.

هذا وأكد "هارغريفز" أن بريطانيا ستتخذ كل ما في وسعها من تدابير من أجل محاسبة نظام الأسد وأنصاره على الفظائع التي ارتُكِبت في حقّ الشعب السوري.

يذكر أن السلطات البريطانية اتخذت في الآونة الأخيرة قرارًا يقضي بمنع لمّ شمل الأطفال اللاجئين مع عائلاتهم المتواجدين في بريطانيا.