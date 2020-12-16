قراءة اتفاقيةٌ تتلوها أخرى.. مذكرةٌ هنا ومخططٌ هناك.. لا تسمِنُ ولا تغني من جوع.. إنما تزيدُ الطينَ بلة.. مذكرةٌ جديدةٌ توقِّعُها حكومةُ الأسدِ مع المحتلِّ الروسي على صعيدِ البناءِ والخدماتِ السكنيةِ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مذكرة بيع جديدة بين روسيا ونظام الأسد لتسديد دين قتل الشعب السوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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