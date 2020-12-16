حادثة غريبة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود السورية

كشفت صحيفة "ذا تايم أوف إسرائيل"، عن نسيان جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من عناصره في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من الحدود السورية.
وقالت الصحيفة: إن "أربعة جنود من قسم وحدة الاتصالات، ظلوا لمدة أقل من ساعة بالقرب من الحدود السورية، قبل أن تجري استعادتهم إلى وحدتهم العسكرية".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: إن "الجيش لا يرى أن هذه الحادثة خطيرة بشكل خاص، لأن الجنود لم يكونوا مكشوفين بالكامل، فالمنطقة بأكملها كانت محاطة بحقل ألغام نشط، وكان اثنان منهم مسلحين".
وأوضحت أن عدد من الجنود الإسرائيليين تقدموا إلى موقع أمامي بالقرب من الحدود السورية لإصلاح المعدات الإلكترونية التي تتطلب صيانة، وكانت تحميهم قوات المشاة والدبابات.
يذكر أنه انتشرت في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر دبابات إسرائيلية فارغة مفتوحة الأبواب بالقرب من الحدود السورية، في دلالة على شعور الجيش الإسرائيلي بالأمن والأمان في هذه المنطقة بالرغم من انتشار قوات تابعة لنظام الأسد وإيران.
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