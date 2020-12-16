على رأسهم أمريكا.. تحرك دولي جماعي جديد ضد "نظام الأسد"

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد نظام الأسد.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة و45 دولة من الدول الشركاء قدموا مشروع قرار إلى مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يقضي بالرد على انتهاكات نظام الأسد في سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "يجب ألا يصمت مجلس الأمن أبدًا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، أو التعامل مع هذه الهجمات دون فرض عقوبات".

وأضافت: "للأسف، روسيا وأعضاء آخرون في مجلس الأمن يفضلون دعم صديقهم بشار الأسد وعرقلة أي تحرك، بدلًا من الوفاء بمسؤولية مجلس الأمن الدولي لتعزيز السلام والأمن الدوليين".

وذكرت الوزارة أن نظام الأسد يمتلك كمية من الأسلحة الكيماوية غير معلن عنها، ويستخدمها ضد المدنيين في سوريا.

يشار إلى أن نظام الأسد ارتكب عدة جرائم شنيعة بالأسلحة الكيماوية في دمشق وحلب وحماة وإدلب بتسهيل وتغطية من روسيا، راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء.

الجدير بالذكر أن أمريكا وأوروبا والمجتمع الدولي لم يتخذوا أي إجراء فعلي على أرض الواقع من شأنه أن يحاسب نظام الأسد ويوقف هجماته بالأسلحة الكيماوية الفتاكة ضد المدنيين في سوريا.