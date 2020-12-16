مذيع تركي شهير يهاجم اللاجئين السوريين.. ويوجه لهم اتهامات غريبة

وجه الصحفي والمذيع التركي الشهير فاتح ألتايلي، في لقاء تلفزيوني على قناة "تورك خبر" اتهامات للاجئين السوريين بأنهم أخذوا تركيا كرهينة.
وقال "ألتايلي" منتقدًا السوريين: "كما لو كانوا أصحابها ونحن الضيوف، لقد خسرنا تركيا لصالح سوريا دون حرب، يبدو أنهم أخذوا تركيا كرهائن من قبل أربعة ملايين جندي".
وتأتي تصريحات "ألتايلي" هذه، في وقت تشهد فيه تركيا حملات إعلامية ممنهجة ضد اللاجئين السوريين من قبل أحزاب وجهات معارضة.
تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب إحصائية فإن 75% من الأتراك يعتقدون بأنهم لا يمكنهم العيش مع السوريين بسلام، ورفض بشكل مباشر 87% من الأتراك إعطاء حقوق سياسية للسوريين في تركيا، بمن فيهم أعضاء "حزب العدالة والتنمية" الحاكم.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 مليون و624 ألف شخص سنة 2020 بزيادة 50 ألف لاجئ عن العام الفائت، يتركز أغلبهم بمدينة اسطنبول ويبلغ عددهم 511.498 سورياً، تلتها غازي عنتاب بـ 452.420، ثم هاتاي بـ 436.384 سورياً.
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