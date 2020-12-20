الأكراد يتهمون الأسد بالتجاهل.. وتعميق الأزمة السورية

دوت الخليج :- هاجمت الإدارة الذاتية الكردية لشمال سوريا رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بسبب تجاهله المكون الكردي في تصريحاته الأخيرة. وقالت الإدارة الكردية في بيان لها إن هذه القراءة الخاطئة للواقع السوري تؤثر في تعميق الأزمة، مشيرة إلى أن حصر الأسد لسوريا في لون واحد لا ينسجم مع المتغيرات المطلوبة في سوريا ، وفق "العربية" . وقال الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعليقاً على تصريحات الأسد: "لا تزال هناك قوى وأطراف وفي مقدمتها النظام السوري، تتعامل مع الواقع والمتغيرات في سوريا بتجاهل كامل لحيثياتها". وتابعت: "هذه القراءة الخاطئة للواقع الفعلي في سوريا تؤثر بشكل كبير في تعميق الأزمة، وتزيد من معاناة السوريين". وأضاف بيان الإدارة الذاتية أن "حديث الأسد وحصره لسوريا في لون واحد وهو الطابع العروبي البحت لا ينسجم مع المتغيرات المطلوبة في سوريا، ولا مع جهود بناء سوريا الجديدة". وأكد "أن سوريا أحوج اليوم لأن تتبنى فيها كل الأطراف لغة تتناسب مع حالة التغيير والتنوع والواقع الموجود فعليا".

وقال الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعليقاً على تصريحات الأسد: "لا تزال هناك قوى وأطراف وفي مقدمتها النظام السوري، تتعامل مع الواقع والمتغيرات في سوريا بتجاهل كامل لحيثياتها".

وتابعت: "هذه القراءة الخاطئة للواقع الفعلي في سوريا تؤثر بشكل كبير في تعميق الأزمة، وتزيد من معاناة السوريين".

وأضاف بيان الإدارة الذاتية أن "حديث الأسد وحصره لسوريا في لون واحد وهو الطابع العروبي البحت لا ينسجم مع المتغيرات المطلوبة في سوريا، ولا مع جهود بناء سوريا الجديدة".

وأكد "أن سوريا أحوج اليوم لأن تتبنى فيها كل الأطراف لغة تتناسب مع حالة التغيير والتنوع والواقع الموجود فعليا".

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