سوريا : قصف اسرائيلي جديد يستهدف ميليشيات ايرانية في سوريا

دوت الخليج - : شنت إسرائيل ضربات جوية في محافظة حماة الغربية في سوريا، تصدت لها الدفاعات الجوية، وفق ما أعلنته وكالة "سانا" السورية. ومن جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم استهدف "مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماة"، وأسفر عن مقتل ستة مقاتلين مدعومين من إيران. أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه لن يعلق على التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية.

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الجمعة صواريخ أطلقتها إسرائيل واستهدفت محافظة حماة الغربية.

وذكرت الوكالة "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف" في ريف حماة. وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات زعم أنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي.

وسُمع تحليق طيران حربي فوق لبنان قبل الهجوم، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أيضا أن "انفجارات عنيفة دوت في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، يرجح أنها نتيجة قصف إسرائيلي".

وأضاف أن الهجوم استهدف "مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماة".

مقتل ستة مسلّحين أجانب

وأسفرت الضربات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا عن مقتل ستة مقاتلين مدعومين من إيران الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن جميع القتلى مسلحون غير سوريين يقاتلون إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد. وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف في محافظة حماة.

وبحسب المرصد أيضا، دمرت الصواريخ "مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية ‘معامل الدفاع’ ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لن يعلق على التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية.

وذكر المرصد أن مستودعات عسكرية ضمن "معامل الدفاع" في ريف مصياف تعرضت لقصف إسرائيلي في السنوات الأخيرة أسفر عن خسائر بشرية ومادية. وسُمع صوت تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011. واستهدفت قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا لكنها تقول إن الوجود العسكري الإيراني الداعم للرئيس بشار الأسد يشكل تهديدا ستواصل الرد عليه.

فرانس24 /أ ف ب