أنباء عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري في سوريا

دوت الخليج :- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية، استهدفت سيارة تتبع مليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في مدينة الميادين، ما أدى لمقتل شخصين كانا بداخلها.

وأشار المرصد إلى أن السيارة، كانت خارجة من مصنع مسبق الصنع في المدينة، وتعرضت للتدمير نتيجة الضربة، وقال إن القتيلين من عناصر الحرس الثوري.

ولفت إلى خسائر بشرية ومادية، نتيجة الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، ليل الخميس الجمعة، وقال النظام إن الصواريخ التي أطلقها الاحتلال، جاءت من فوق الأراضي اللبنانية، وقال المرصد إنها استهدفت مستودعات صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، تتبع مليشيات إيرانية في منطقة البحوث العلمية "معامل الدفاع".

وقتل في الضربات 6 أشخاص، قال المرصد إنهم من جنسيات غير سورية، وسط توقعات بارتفاع حصيلة القتلى بسبب الإصابات العديد بحال الخطر.

عربي 21