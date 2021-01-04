مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة بقصف "إسرائيلي" على ريف دمشق

دوت الخليج :- قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت، فجر الأربعاء، لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 1،30 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان، الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ٣ جنود و وقوع خسائر مادية".

فيما قال التلفزيون السوري الرسمي إنه تم "إحباط الهجوم الإسرائيلي" ، بحسب "عربي21" .

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) إن هذه الضربات، التي قال إنها "إسرائيلية"، استهدفت مواقع وتمركزات لقوات حزب الله اللبناني في منطقة النبي هابيل بريف الزبداني.

ولم يعلق الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن على هذه الأنباء.

وأمس، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، تطورات الأوضاع في سوريا.

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على "تويتر": "تحدثت معه (بوتين) عن الوضع في سوريا، والتطورات في المنطقة، والإجراءات المطلوبة لزيادة الاستقرار فيها".

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة الغارات العسكرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف تقول إنها تابعة لإيران في سوريا.

ويخشى الاحتلال مما يصفه بتمركز إيران وقوات عسكرية موالية لها قرب هضبة الجولان السورية المحتلة.

والخميس الماضي، قُتل ستة مسلحين يتبعون المليشيات الإيرانية في هجوم صاروخي يعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي نفذه فجر الجمعة على مواقع في ريف حماة.