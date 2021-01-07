تنظيم “الدولة” يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا

دوت الخليج :- ذكرت وكالة أعماق اليوم الخميس أن تنظيم “الدولة” أعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا وقع أمس الأربعاء وقال إن الهجوم قتل 40 جنديا من جيش النظام السوري وأصاب ستة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية أمس الأربعاء إن 28 قتلوا في هجوم “إرهابي” استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق.

(وكالات)