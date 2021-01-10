المرصد السوري: "إسرائيل" استهدفت الأراضي السورية 40 مرة خلال 2020

دوت الخليج :- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في تقرير أصدر السبت، إن الاستهداف الإسرائيلي تسبب بمقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري.
ووفق المرصد، أسفر الاستهداف عن إصابة وتدمير نحو 135 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات ومقرات ومراكز وسيارات.
وأشار المرصد إلى أن شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين شهدا تكثيفا للضربات الإسرائيلية والتي استباحت الأراضي السورية خلالهما 12 مرة مناصفة.
ويقول المرصد إن “الغارات الإسرائيلية تأتي تحت ذريعة التهديد الاستراتيجي لإسرائيل الذي يمثله الوجود الإيراني في سوريا، إلى جانب توافق التوجه الإسرائيلي والروسي والأمريكي فيما يخص إقصاء إيران عن المنطقة”.
(د ب أ)
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