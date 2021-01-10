سوريا.. مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بتفجير إرهابي في عفرين

دوت الخليج :- قتل مدني وأصيب 8 آخرون بجروح، السبت، جراء تفجير سيارة مفخخة في منطقة عفرين، شمالي سوريا.

وأشارت مصادر أمنية محلية للأناضول، إلى انفجار سيارة مفخخة مركونة بالقرب من مخبز في ناحية "جنديرس" التابعة لمدينة عفرين الواقعة ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون".

وأسفر التفجير الإرهابي عن مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بجروح تم نقلهم إلى المشافي، وفق تقديرات أولية.

وفي وقت سابق السبت، قتل طفلان وأصيب 4 مدنيين بجروح، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على سوق للخضار وسط مدينة رأس العين شمالي سوريا.

وترجح فرق الأمن المحلية وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء الهجوم، إلا أنه لا يعلن مسؤوليته عنه لأنه يستهدف المدنيين.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار العملية التي استمرت 64 يوما منذ انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.

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