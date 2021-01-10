سوريا.. مقتل 9 أشخاص باعتداء إرهابي على حافلات في ريف حماة

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دوت الخليج:- أفاد التلفزيون السوري بمقتل تسعة مدنيين باعتداء إرهابي على قافلة من صهاريج وحافلات في منطقة وادي العذيب بريف السلمية في محافظة حماة.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن محافظ حماة محمد طارق كريشاتي أن الهجوم تم في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، وبالأسلحة الرشاشة غالبا، واستهدف قافلة صهاريج محملة بالوقود، و3 بولمانات سياحية لنقل الركاب.
وأضاف أن الحصيلة الأولية بلغت 9 قتلى و4 جرحى من المدنيين أسعفوا إلى مشفى السلمية.
وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن اشتباكات على طريق أثريا السلمية أعقبت استهداف حافلة الركاب.
عن قناة "الإخبارية السورية"
يذكر أن حافلة تقل أفرادا من الجيش السوري تعرضت لاستهداف قبل أيام ما أدى لمقتل 25 عسكريا في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
المصدر: وسائل إعلام سورية
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