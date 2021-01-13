الجيش السوري يعلن عن هجوم إسرائيلي بالصواريخ طال المنطقة الجنوبية

دوت الخليج :- أعلن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل شنت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية. وأوضح المصدر أن العدوان وقع في تمام الساعة 23:10 ليل الأربعاء، من اتجاه الجولان السوري المحتل، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها. يذكر أن منطقة النبي هابيل في ريف دمشق تعرضت قبل نحو أسبوع لاعتداء مماثل أدى إلى مقتل جندي وجرح 3 آخرين إضافة إلى خسائر مادية. المصدر: سانا

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