المدينة نيوز :- قتل مدني، الأحد، بتفجير سيارة مفخخة في قرية سجو التابعة لمدينة أعزاز بمحافظة حلب شمالي سوريا. وكانت العبوة مزروعة في سيارة "سوزوكي" لبيع الخبز. وتم إسعاف المصابين وإخماد النيران في سوق البلدة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن بين الجرحى طفلا وامرأة، وأن القتيل عمره 39 عاما، وأضافت أن الانفجار أدى إلى أضرار مادية كبيرة في سوق البلدة الواقعة في ريف مدينة إعزاز وتحت سيطرة فصائل معارضة للحكومة ، وفقا لـ "عربي21" . وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط التفجير فيما نُقل المصابون إلى المستشفى. ولم تتبن أي جهة مسؤولية الانفجار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفجير سيارة شمالي سوريا يودي بحياة مدني وإصابة 6 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.