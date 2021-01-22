دوت الخليج:- أعلنت الحكومة السورية عن نيتها استيراد المزيد من النفط الخام لتغطية نقص الوقود بسبب العقوبات الغربية التي عطلت شحنات النفط الإيراني.
ولم يوضح رئيس الوزراء حسين عرنوس كيف ستوفر بلاده الإمدادات الإضافية، لكنه قال: "استوردنا 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ6 الأخيرة".
وأضاف: "ننتج الآن 20 ألف برميل يوميا فقط مع خسارة نحو 400 ألف برميل يوميا من حقول النفط في شمال غربي البلاد الخاضع حاليا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية".
وتابع: "سوريا أصبحت تعتمد على واردات النفط، واستخدمت قدرا كبيرا من العملة الصعبة لشراء المنتجات البترولية".
وواجهت سوريا الخاضعة للعقوبات نقصا في الوقود لعدة أشهر العام الماضي، الأمر الذي دفع بها إلى العمل بتوزيع الوقود بنظام الحصص.
المصدر: "رويترز"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا تعتزم استيراد الوقود لتغطية النقص الناجم عن العقوبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.