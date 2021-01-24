"سانا": انفجار في الشركة السورية للغاز بحمص .. بالفيديو

دوت الخليج :- ذكرت وكالة "سانا" السورية أن "حريقا ضخما" نشب في الشركة السورية لنقل النفط في حمص نتيجة انفجار صهريج فيها .
ونقلت الوكالة عن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام، أن فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق في الشركة الواقعة جوار الشركة السورية لتوزيع الغاز.
ولم تذكر الوكالة أي توضيحات حول مسببات انفجار الصهريج.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن قائد فوج الإطفاء في المدينة (وسط البلاد) أن انفجار الصهريج أدى إلى توالي انفجارات في صهاريج أخرى وخزانات ضمن الشركة.
وأضافت أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل بكل طاقاتها لإخماد الحريق.
المصدر: وسائل إعلام سورية
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