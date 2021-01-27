سوريا.. وساطة روسية توقف اشتباكات القامشلي

دوت الخليج :- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "وساطة روسية وضعت حداً لاشتباكات اندلعت السبت بين قوات النظام السوري وقوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" في مدينة القامشلي".

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 من قوات النظام، أحدهم بحالة خطرة، وفق المرصد.

يذكر أن المرصد كان أفاد في وقت سابق السبت بأن "قوات "الأسايش" أغلقت الطرق المؤدية لمطار القامشلي وحارة طي وحلكو، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى مواقع بالقرب من منطقة الاشتباكات".

كما أضاف أن "الاشتباكات وقعت بالتزامن مع نزوح المواطنين إلى مناطق أكثر أمناً في الأحياء الشمالية من المدينة".

ولفت أيضاً إلى أن هناك معلومات عن اعتقالات متبادلة تمت بين الطرفين خلال الاشتباكات التي وقعت بالأسلحة الرشاشة. وأشار إلى أن "مدينتي الحسكة والقامشلي لا تزالان تشهدان توتراً، وأن قوات "الأسايش" لا تزال تحاصر أحياء خاضعة لسيطرة قوات النظام لليوم الثالث عشر على التوالي".

لا اتفاق حتى الآن

يذكر أنه في 20 يناير الحالي، أعلن المرصد أن اجتماعات بوساطة روسية جرت بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، للوصول إلى تفاهمات تنهي التوتر القائم في الحسكة والقامشلي، دون الوصول إلى اتفاق حتى الآن. ووفق مصادر المرصد، فإن الإجراءات الأمنية للقوات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب مواقع قوات النظام وفي المربع الأمني ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي لا تزال على وضعها، حيث تعمل القوات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية على تضييق الخناق على قوات النظام المتواجدة هناك، لليوم العاشر على التوالي.

وتطالب قوات سوريا الديمقراطية بفك الحصار عن أهالي الشهباء والأشرفية والشيخ مقصود في حلب، حيث تطوقها قوات الفرقة الرابعة وعناصر المخابرات التابعة للنظام السوري.

كما كان المرصد السوري قد رصد أيضاً، مغادرة عدد من العوائل القاطنة قرب خطوط التماس في مدينتي الحسكة والقامشلي منازلها، إثر إشاعات تناقلها مجهولون، وخوفاً من اندلاع مواجهات بين الطرفين.

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