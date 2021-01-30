سوريا.. قاعدة أمريكية جديدة في ريف الحسكة

دوت الخليج:- ذكرت وكالة "سانا" السورية أن القوات الأمريكية باشرت بإنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن مواد لوجستية وعتادا عسكريا تم استقدامها إلى القاعدة.
وأوضحت أن القوات الأمريكية أدخلت 10 ناقلات جند إلى مدينة المالكية في أقصى شمال شرق الحسكة تمهيدا لنقلها إلى ريف اليعربية المتاخمة للحدود العراقية، حيث باشرت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة قرب تل علو شمال غرب اليعربية.
وأضافت الوكالة أن تلك القوات "استقدمت آلات تجهيز الطرق وقامت بتعديل وفرش الإسفلت بالقرب من صوامع تل علو على مقربة من قاعدة خراب الجير التي تتخذ منها قوات الاحتلال الأمريكي منطلقا لمروحياتها" وقالت إن ذلك بهدف "تعزيز وجودها اللاشرعي في الجزيرة السورية تماشيا مع مخططاتها الرامية إلى سرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية"
وقالت الوكالة إن القوات الأمريكية أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد.
المصدر: سانا
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