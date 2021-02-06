دوت الخليج :- قتل شخص وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي. وذكرت وسائل إعلام من المنطقة أن العبوة انفجرت في المنطقة الصناعية في المدينة . وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد الجرحى وصل إلى 3 أشخاص. وكانت منطقة الباب شهدت قبل أيام انفجارا نفذه انتحاري بسيارة مفخخة عند حاجز تابع لفصيل "فرقة الحمزة" التابع لـ"الجيش الوطني" قرب بلدة بزاعة شرق مدينة الباب. وأسفر الانفجار عن مقتل 6 من أفراد الفصيل، إضافة إلى جرح آخرين. وجاء الحادث بعد ساعة فقط من انفجار سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة نحو 30 في مدينة أعزاز. المصدر: وسائل إعلام محلية + المرصد السوري







عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى و جرحى بانفجار في مدينة الباب بريف حلب .. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.