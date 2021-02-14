فصائل المعارضة السورية تسقط طائرة استطلاع روسية جنوب إدلب

دوت الخليج :- أسقطت فصائل المعارضة، مساء اليوم الأحد، طائرة استطلاع روسية الصنع على محاور جنوب محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال مصدر في إدلب، إن فصائل المعارضة أسقطت طائرة استطلاع روسية على محور قرية بينين بجبل الزاوية جنوب إدلب.

وأضاف المصدر ، أن طائرات الاستطلاع لا تفارق أجواء المناطق المحررة وتعمل على تصوير تحركات فصائل المعارضة والمدنيين في المنطقة، وتزويد حواجز النظام والطائرات الروسية بالإحداثيات لقصفهم.

وكانت أسقطت فصائل المعارضة منذ يومين طائرة استطلاع روسية على محاور سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وتشهد جبهات محافظة إدلب اشتباكات عنيفة بين النظام والفصائل العسكرية، ومحاولات اقتحام للنظام على تلك المحاور دون تحقيق أي تقدم.

وكالات