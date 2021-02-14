"سانا": سماع دوي انفجارات بمحيط مدينة حلب

دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات بمحيط مدينة حلب.
وأضافت الوكالة أن "الأصوات التي سمعت في حلب ناجمة عن تفجير قذائف من مخلفات الإرهابيين بالتزامن مع تدريبات عسكرية في المنطقة".
وأكدت قناة "الإخبارية" السورية سماع "دوي 3 انفجارات على أوتستراد الحمدانية الرئيسي".
وتأتي هذه الانفجارات بعد أسبوع من مقتل شخص وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.
المصدر: "سانا" + RT
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