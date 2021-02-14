بيدرسون: لا تقدم دون "دبلوماسية دولية بناءة" بشأن سوريا

دوت الخليج:- قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية لا يمكنها المضي قدما مالم تكن هناك "دبلوماسية دولية بناءة" في الأزمة السورية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الثلاثاء، بعد تقديمه إحاطة لمجلس الأمن في جلسة مغلقة.

ووصف بيدرسون الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بأنها "فرصة ضائعة" و "خيبة أمل".

وأوضح أن مجلس الأمن واللجنة الدستورية يبحثان سبل تغيير أسلوب العمل الحالي.

وأشار إلى أنه سيجري زيارة للعاصمة السورية دمشق خلال فترة قريبة.

وفي 29 يناير الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت 5 أيام.

وقال بيدرسون، في اليوم نفسه، إن الجولة الخامسة "مخيبة للآمال".

وأوضح أن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرض مقترحاته، إلا أن وفد النظام لم يقبلها.

وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكون هيئة مصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا لكل طرف.

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