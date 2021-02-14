تعزيزات لميليشيات موالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية

دوت الخليج :- وصلت ميليشيا جديدة موالية لإيران إلى مدينة البوكمال خلال الساعات الفائتة، قادمة من محافظة حلب، بغية الانتشار في المنطقة وعند الحدود مع العراق وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووصل عشرات العناصر من ميليشيا "فوج الحاج قاسم سليماني" وهي ميليشيا مستحدثة منذ أشهر قليلة في منطقتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، تضم عناصر محليين من أبناء الطائفة الشيعية، وجاء استقدام الميليشيا إلى البوكمال، بغية تعزيز نقاط المليشيات الموالية لإيران المنتشرة في بادية البوكمال وصولاً إلى الحدود السورية – العراقية.

وكانت مصادر المرصد السوري من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، أفادت في الثالث من الشهر الجاري، بأن المدعو أ.أ. قائد لواء "الشيخ" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني، اجتمع ليل الثلاثاء الماضي بشيوخ ووجهاء عشائر "العكيدات والمشاهدة والبقارة والقلعيين والبوسرايا والقرعان والجحيش" في مضافته الواقعة بشارع الكورنيش قرب محطة المياه في مدينة الميادين.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قائد لواء "الشيخ" الموالي لإيران، أبلغ المجتمعين بأن قيادة "الحرس الثوري" الإيراني كلفته شخصياً بدعوى عشائر المنطقة لتشكيل قوة رديفة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، قوامها أبناء عشائر المنطقة، وأضاف أن قيادة "الحرس الثوري" ستتكلف بتقديم الدعم العسكري والمادي لأبناء هذه العشائر.

وبيّن قائد لواء "الشيخ" الموالي لإيران لشيوخ العشائر أن مهمة القوة العشائرية ستكون مؤازرة الميليشيات الإيرانية فقط في عملياتها العسكرية بالمنطقة، وأنهى اجتماعه بوجهاء وشيوخ العشائر بوليمة عشاء وتقديم وعود لهم بتنسيق اجتماعات بينهم وبين قيادة "الحرس الثوري" الإيراني بشكل مباشر.

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