دوت الخليج :- أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأميرال فيتشيسلاف سيتكين، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى. وفق ما أوردت "سبوتنيك".
إلى ذلك، قال سيتكين خلال مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة 19:45 من يوم 9 فبراير صدت وسائل الدفاع الجوي الروسي هجوما على قاعدة حميميم باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى".
وأوضح أن "وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وأشار إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، مؤكدا أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".
وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريبا بواسطة طائرات مسيرة.
العربية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. ودفاعات روسيا تتصدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.