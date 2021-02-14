هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. ودفاعات روسيا تتصدى

دوت الخليج :- أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأميرال فيتشيسلاف سيتكين، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى. وفق ما أوردت "سبوتنيك".

إلى ذلك، قال سيتكين خلال مؤتمر صحفي: "في تمام الساعة 19:45 من يوم 9 فبراير صدت وسائل الدفاع الجوي الروسي هجوما على قاعدة حميميم باستخدام بطاريات صواريخ بعيدة المدى".

وأوضح أن "وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأشار إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، مؤكدا أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريبا بواسطة طائرات مسيرة.

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