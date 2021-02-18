بالفيديو..الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق

دوت الخليج:- أفاد مراسل RT في سوريا فجر يوم الاثنين، بأن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق. وذكر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي. وقالت وكالة "سانا" إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق. وأكدت الوكالة الرسمية أن الدفاعات الجوية تواصل تصديها لصواريخ العدوان الإسرائيلي. المصدر: RT + وكالات

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