قتيل وجرحى بانفجار سيارة في مدينة الباب السورية .. بالفيديو

دوت الخليج:- قتل شخص وأصيب آخرين، في انفجار سيارة في مدينة الباب السورية التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة انفجرت قرب دوار السنتر وسط مدينة الباب، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة السائق، بالإضافة إلى جرح ثلاثة أشخاص ممن كانوا قرب موقع الانفجار.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر اللحظات الأولى للانفجار، الذي وقع في منطقة حيوية مكتظة بالسكان.

عربي 21