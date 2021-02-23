قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في ريف دير الزور .. بالفيديو

دوت الخليج :- قتل 3 مدنيين وجرح آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في ريف دير الزور شرقي سوريا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بين القتلى طفل، وأن الانفجار وقع في السوق الشعبي في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وذكرت صفحات إخبارية من المنطقة أن حالة بعض الجرحى خطرة.
ولم ترد معلومات عن الجهة التي نفذت العملية، إلا أن وكالة أنباء "هاوار" المقربة من "قسد" قالت إن خلايا "داعش" تنشط في ريف دير الزور، وتنفذ عمليات اغتيال بحق المدنيين.
المصدر: وسائل إعلام سورية
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