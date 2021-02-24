دوت الخليج:- أعلنت قوات التحالف الدولي في سوريا أنه لا زيادة في حجم القوات والقواعد الأمريكية هناك، فيما بدا ردا على تقارير نشرتها وكالة "سانا" السورية الرسمية.
وختم المتحدث باسم التحالف الذي تقوده واشنطن واين ماروتو تغريدة له على تويتر بالقول إنه لا زيادة في حجم القوات ولا في القواعد.
وقال ماروتو إن "مهمة التحالف في شمال شرق سوريا لم تتغير" وأن التحالف "يعمل مع وإلى جانب ومن خلال شريكنا قوات قسد لتحقيق هزيمة داعش" وأشار إلى أنه يسيرّ دوريات أمنية بشكل منتظم لإعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد".
وكانت "سانا" أعلنت قبل 3 أيام أن القوات الأمريكية باشرت في إنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة المالكية أقصى شمال شرق الحسكة.
وقبل أقل من شهر أعلنت "سانا" أن القوات الأمريكية باشرت بإنشاء قاعدة جديدة في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.
المصدر: RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الدولي: لا زيادة في القوات أو القواعد العسكرية في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.